Расследование уголовного дела в отношении Алмаза Яфизова, занимавшего должность заместителя главы управления федеральной антимонопольной службы по Татарстану, завершено. Материалы дела переданы в Вахитовский районный суд Казани судье Динару Хабибуллину. Первое заседание пока не назначено.

Яфизова обвиняют в превышении полномочий при выдаче предписаний по проведению аукционов на право разработки недр. По версии следствия, его действия привели к упущенной выгоде бюджета в размере 146 млн рублей. Речь идет о двух несостоявшихся контрактах Министерства экологии РТ на разработку песчаного карьера «Елабужский» в 2023–2024 годах.

По данным следствия, Яфизов способствовал исключению одних участников аукциона для создания преимущества другим, что нарушило конкуренцию. Обвинение квалифицирует его действия по статье 286 УК РФ (превышение полномочий из корыстной или личной заинтересованности) с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы.

На момент завершения следствия Яфизов находится под подпиской о невыезде. Ранее, в феврале 2025 года, ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, впоследствии замененная на подписку. При первоначальном задержании обвиняемый отрицал вину, затем подал явку с повинной, а к концу следствия занял позицию частичного признания вины, согласившись с фактом превышения полномочий, но оспаривая квалификацию по более тяжкой части статьи.

