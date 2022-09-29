«Не теряйте ориентацию»: синоптики Татарстана предупредили об опасном погодном явлении 30 сентября

Сегодня вечером, в ночное время и завтра утром, 30 сентября, в Татарстане ожидается сильный туман, при котором видимость составит 500 метров и менее того. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

В связи с опасностью подобной погодной обстановки, сотрудники МЧС РФ по РТ напомнили о правилах безопасности в такой ситуации.

При тумане, если замечено сгущение, следует принять меры, чтобы не допустить потери ориентации на местности. Особенно важно это правило для тех, кто находится на природе, в лесу.

Внимательными должны быть водители и пешеходы. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Следует избегать резких торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При движении в тумане повышается утомляемость водителей, осторожность не будет излишней.