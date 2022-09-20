Названа дата референдума в ДНР: Донецкая республика намерена присоединиться к России

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении республики к составу России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

"Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать законопроект. Даты референдума предлагаю с 23 по 27 сентября", — заявил глава республики.

В ЛНР также начали готовиться к референдуму по вхождению в Россию. Помимо того, срочно принять в состав РФ попросили их и власти Херсонской области, но там референдум пока не назначен.

Голосование в ДНР может состояться в режиме онлайн. При этом в некоторых частях региона это будет проблематичным из-за отсутствия электричества и связи.