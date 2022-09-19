Команда Сбера приняла участие в экологической квест-игре «Чистые игры»

В минувшие выходные на территории озера Изумрудное в Казани прошла экологическая квест-игра по уборке территории «Чистые игры», в которой приняли участие активисты татарстанского Сбера.

Мероприятие прошло в соревновательном формате и собрало более 400 участников. Командам необходимо было на скорость собрать мусор на определенной территории, разделяя его на три фракции. За каждый собранный мешок с мусором начислялись баллы в мобильном приложении. Всех собравшихся ждали тематические мастер-классы, концертная программа и полевая кухня.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Являясь одной из крупнейших компаний, Сбер уделяет большое внимание ESG-повестке, в рамках которой мы планомерно сокращаем свой углеродный след и вовлекаем своих сотрудников, а также все население страны в практику ответственного потребления, заботы об окружающей среде, формируем вместе привычки экологической и социальной ответственности. Этой осенью мы участвуем сразу в трех федеральных экологических проектах: акция по восстановлению лесов «Сохраним лес», Осенний Кубок Чистых Игр и акция по сбору макулатуры Бумбатл. Это будет активный сезон с пользой для природы».