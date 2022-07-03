Никаких преград: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, для которых с 4 июля начнется светлая полоса

Расположение звезд и планет с 4 июля будет благоприятствовать двум зодиакальным представителям, считает советский и российский астролог, публицист Павел Глоба. По его словам, рожденные под этими знаками без труда преодолеют любые проблемы, у них начнется светлая полоса в жизни, и этим обязательно следует воспользоваться.

Стрелец

Стрельцам с 4 июля стоит настроиться исключительно на хорошее: к ним потекут деньги, если были проблемы со здоровьем, все начнет налаживаться. Стрельцы смогут быстро разобрать все скопившиеся завалы из нерешенных задач и отложенных дел, а потом обязательно исполнят какую-то свою мечту. Белая полоса продлится почти до конца июля, а потому торопиться не стоит. По мнению астролога, Стрельцы за этот период успеют сделать больше, чем за предыдущие полгода.

Водолей

Тревоги останутся в прошлом, с 4 июля у Водолея начнется новая жизнь. Все вопросы, которые требовали ответа, внезапно станут совершенно очевидны для представителей знака. Ответы придут. Проблемы будут решаться сами собой. С 10 июля к Водолею потекут деньги, и если он не будет тратить их попусту, то этого вполне хватит, что устроить себе заслуженный отдых в конце июля.