Один мужчина хотел сжечь дочь заживо, другой - бил свою и запирал в вольере: Главное на утро 21 июня

В чем провинился экс-глава "Метроэлектротранса"? За что отец хотел сжечь собственную дочь в праздничный день? Все самое интересное, как всегла, в утреннем дайджесте.

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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

21 июня в мире отмечается Международный день йоги, учрежденный с целью повышения осведомлённости мировой общественности о преимуществах йоги и принятия её в образ жизни.

Йога – древняя физическая, психическая и духовная практика, а слово «йога» происходит от санскрита и означает «соединение» или «связь», символизируя соединение тела и сознания.

В последние годы важность занятий йогой, которые способствуют укреплению как физического, так и психического здоровья, никогда не была столь актуальной. Во время пандемии COVID-19 люди по всему миру стали активнее заниматься йогой для укрепления здоровья, а также для борьбы с социальной изоляцией и депрессией. Йога также играет значительную роль на стадии лечения и восстановления пациентов с COVID-19. Йога особенно полезна для снятия тревожного состояния.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Василий, Константин и Павел.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 21 ИЮНЯ

Православные в этот день вспоминают великомученика Феодора Стратилата.

В народе же 21 июня называют Федором Колодезником. В этот день свой профессиональный праздник отмечают колодезники - мастера по строительству колодцев. На Руси они брали сковороду и клали ее на место будущего колодца. Если наутро она запотевала, значит, можно было копать в этом месте.

Кстати, жарить что-либо на сковороде 21 июня не следует - год голодным будет, предупреждали прапрапрабабушки. При этом имеется в виду любая сковородка, а не только та, с помощью которой определяется будущее место колодца.

На Федора запрещается использовать колодезную воду для уборки дома. Она обладает магическими свойствами и тратить ее попусту не стоит, считали предки. Также они говорили: если 21 июня набрать воду из семи разных колодцев, ее целебная сила многократно возрастет.