Остается только молиться!: Казанцев шокировали новые машины АВТОВАЗа без подушек безопасности

Вчера, 8 июня, АВТОВАЗ сообщил, что возобновил производство машин. С конвейера уже сошли первые Lada Granta Classic 2022 года, которую компания представила, как самый доступный легковой автомобиль на российском рынке. Однако цена такого доступного антикризисного автомобиля неизвестна.

Выпущенная модель будет в упрощенном виде, а именно без антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности, без тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и с пониженным экологическим классом.

«Сегодня, после значительной паузы, АВТОВАЗ возобновил выпуск автомобилей. Обеспечение занятости коллектива автозавода – это одна из первоочередных задач для нас. И конечно, мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих. Для этого предприятием, совместно с федеральными и региональными властями, ведется интенсивная работа по развитию компетенций российских поставщиков», - говорит Максим Соколов, президент АО «АВТОВАЗ», в сообщении компании.

Фото: Андрей Холмов/ ИТАР-ТАСС

Также известно стало, что авто модели Granta переведут полностью на отечественные компоненты. Импорта в машине остается все равно прилично, но резервы есть. В перспективе также рассматривают упрощенный выпуск Niva и Vesta.

Возникает вопрос, а что же осталось в машине? Как говорится в сообщении, новая версия Lada Granta Classic будет отличаться от прежней тем, что здесь улучшен дизайн и комфорт системы, которые раньше добавляли только в более дорогие версии.

Помимо этого в модели этого года будет:

окрашенные молдинги (декоративная накладка на боку автомобиля) дверей;

обогрев и электропривод зеркал; 15-дюймовые легкосплавные диски (в качестве опции, в стандарте — стальные 14-дюймовые с декоративными колпаками);

электроусилитель руля;

электростеклоподъемники передних дверей;

крепления для детских сидений ISOFIX; дневные ходовые огни;

бортовой компьютер; центральный замок;

аудиоподготовку с четырьмя динамиками. двигатель мощностью 90 л.с. с механической коробкой передач.

"За такие деньги лучше взять Рио или Солярис"

Редакция Prokazan.ru решила поинтересоваться, что об этом думают казанские автолюбители? Купили бы это машину и за сколько?

Фото: Lada.ru

Многие опрошенные казанцы, которые уже привыкли ездить на коробке автомат и на импортных автомобилях, в основном ужаснулись этой новости. Ехидно говоря, что это просто кошмар. Мыл, ничего сделать нормального не могут. Другие же просто сказали, что данный вид транспорта на дороге не будет отличаться безопасностью, а если еще и горе водитель сядет за руль, то жди беды.

“Не купила бы, безопасность важнее. Вот есть Daewoo Nexia, на которой я сейчас учусь водить, там тоже нет подушки безопасности, я на ней езжу, и как бы нормально. Просто минус АВТОВАЗу, так как я думаю, цены они не снизят 100% из-за ситуации нынешней. Считай, убрали функционал. Зачем людям покупать, если можно за эту сумму перекупить, и там будет чуть больше, чем в новых”, - отметила девушка.

“Не купила бы, потому что бывают разные ситуации в жизни и нельзя предугадать то, что ты будешь идеально водить, и подушки тебе не понадобятся. К тому же на дорогах полно дураков. Хочется быть уверенной в машине”, - поделилась мнением жительница Казани.

“Нет, конечно. Они убрали всю основную безопасность. За такие деньги лучше взять Рио или Солярис, так как за эти деньги у них будет все-таки безопасность. Летом АБС сокращает тормозной путь, не дает колесам заблокироваться при резком торможение. А без них что? Остается молиться, ну или учиться тормозить в экстренной ситуации”, - прокомментировал казанец Максим.

Действительно за стоимость, которая представлена за Lada Granta в официальных дилерах Казани, можно купить подержанную иномарку, где комфорт и безопасность будут на уровне. За новенькую машину данной марки вам придется отдать от 728 тысяч рублей. Насколько же снизят стоимость упрощенной комплектации пока не говорят.

Фото: Анар Мовсумов/ Риа Новости

Были люди, которые увидели положительные стороны такого быстрого изменения в компании в период кризиса на российском рынке.

“Если бы по 400-500 тысяч продавали, купил бы. Слава богу, мне подушки безопасности пока еще никогда не пригождались. Сейчас как только не назвали выпущенную машину, “ободранная”, “машина-убийца”. Давайте не будем удивляться, у АВТОВАЗА такая комплектация всегда была. То, что убрали, появилось в машине не так давно, так как их все всё время ругали и сравнивали. Типо в иномарках уже все есть, а у вас нет. Сейчас водители делятся 50 на 50. Кому-то необходимо АБС, а кому-то нет. Ведь при отсутствии тебе нужно уметь тормозить правильно. Большинство водителей надеяться на эту функцию, но каждая АБС тоже работает по-разному. Компания быстро “переобулась”, молодцы, будут единственными, кто выпускает сейчас машины в России”, - прокомментировал мне мужчина.

“Это временная же мера, направленная на сохранение рабочих мест, как я понял. Не увольнять же всех работников. Плюс, с чего-то начать надо, российские поставщики и предприниматели теперь зашевелятся. Сидели все спокойно, так как все в стране было и не думали о развитии. Теперь начнут”,- подметил другой казанец.

Напомним, 23 марта французская Renault, которой принадлежали 68% АвтоВАЗа, сообщила, что приостанавливает деятельность в России. Далее начались переговоры о продаже активов. В итоге компания передала свой контрольный пакет в АвтоВАЗе структуре Минпромторга — ФГУП «НАМИ».

Изменения в стране были мгновенными. АВТОВАЗ стал одной из тех, компаний, которая оказалась фактически брошенной своими руководителями. Им пришлось быстро реагировать, и они сделали то, что знали. Остается надеяться, что этот кризис российского рынка наконец-то даст “пинок” для развития, которое многие годы было в спящем состоянии. Заводы есть, работающие люди есть, из чего делать есть. Остается просто начать делать свое, в том числе и детали к машине. С уходом больших иностранных гигантов появляется много возможностей для тех, кто хотел, но не мог.