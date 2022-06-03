Крупный пожар на складе резины и пластика в Татарстане начался из-за одной ошибки рабочего

В Набережных Челнах с раннего утра на протяжении почти пяти часов тушили горячий склад резины и пластика. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Причины пожара установят эксперты, однако уже сейчас стали известны некоторые детали случившегося.

Как сообщает "Татарстан-24", все могло начаться из-за одной ошибки рабочего.

"В цеху производили гранулы из пластика. Горячий готовый продукт вывезли на территорию, чтобы охладить. Сотрудник фирмы залил недостаточно воды, в итоге через 2 часа повалил чёрный дым", - говорится в сообщении.

По словам начальника Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона Алмаза Мифтахутдинова, сейчас угрозы для жителей и окружающей среды нет.