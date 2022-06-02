В Казани закрылся знаменитый ресторан с сыроварней Kekinn

Известный в Казани и даже за ее пределами ресторан с сыроварней Kekinn закрылся. Он располагался в доме № 8/9 по улице Горького.

Авторы проекта - предприниматель Нурислам Шарифуллин и его партнеры. О закрытии заведение сообщило в социальных сетях.

Известно, что на этом месте владельцы хотят открыть новое заведение, которое будет радовать посетителей блюдами кавказской кухни.

Kekinn занимал два этажа площадью в 1 тысячу квадратных метров. До него здесь находился ресторан-пивоварня "Тинькофф", который открывал сам Олег Тиньков.

Место на Горького давно полюбили и казанцы, и гости столицы Татарстана.