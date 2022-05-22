Скончался на 98-м году старейший десантник России и Татарстана Павел Клетнев

В Казани на 98-ом году жизни умер Павер Клетнев, старейший десантник России и Татарстана, ветеран Великой Отечественной войны, пишет kp.ru

Завтра, 23 мая, с 10.00 до 10.45 по адресу: улица 2-я Шатурская, 69 с ним пройдет прощание. После чего десантника похоронят на кладбище «Курган».

В годы войны он прорывал блокаду Ленинграда, в составе 8-й бригады 9-й гвардейской Воздушно-десантной армии на Белорусском фронте командовал отделением, освобождал Вену, а День Победы встретил в Чехословакии. До 1947 году служил в Венгрии и Эстонии, а после вернулся в Казань.

В честь дня Великой Победы вплоть до 2019 года в 88 лет стал совершать прыжки с парашютом. Большую часть жизни проработал в Татарстане на электромеханическом заводе.