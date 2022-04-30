В Новосибирске 21 апреля была найдена мертвой ученица восьмого класса. Других детей на тот момент в школе не было. И только неделю спустя директор гимназии Ирина Путинцева решила рассказать, что было написано в предсмертной записке девочки.

Восьмиклассница покончила с собой в туалете. В записке, по словам директора, девочка никого ни в чем не винила, не жаловалась на семью или школу, не писала о личных проблемах. Она просто попрощалась.

"У нее не было конфликтов с учителями. Я учитель русского языка, у меня прекрасные сочинения лежат этого ребенка. Класс вообще не конфликтный. За два года, которые существует этот класс, не было ни одного заявления о драках или конфликтах. Девочка сама не конфликтная. В школе большие конфликты встречаются очень редко", — передаёт HГC слова директора.