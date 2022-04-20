Сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД совместно провели операцию и задержали шестерых членов банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СКР.

Бандитов поймали в Петербурге и в Татарстане. Теперь им предстоит ответить по закону за кровавые преступления.

29 февраля 2000 года около Улус-Керта боевики под руководством Басаева и Хаттаба напали на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Нападение длилось до утра 1 марта 2000 года. В результате атаки погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам присвоили звание Героя России, причем 21 — посмертно.

Банда Басаева потеряла в бою более 500 человек.