Минниханов попросил Путина поддержать «КАМАЗ», а МРОТ в России теперь повысится: Главное на 17 марта

Рамзан Кадыров поделился подробностями о ситуации вблизи Мариуполя. А 8-летняя жительница Татарстана скончалась после сложной операции. Резонансные события за уходящий день – в вечернем дайджесте.

Российский спецназ попал в кольцо под Мариуполем: Кадыров рассказал, как его спасали

В своем Telegram он поделился рассказом, как российские военнослужащие около Мариуполя спасли бойцов спецназа из "бандитского кольца", в котором они находились несколько суток (Подробности).

15 тысяч работников "КамАЗа" могут оказаться без работы: Минниханов попросил помощи у Путина

По словам Минниханова, "КамАз" на фоне проблем с поставками комплектующих может лишиться 40% объемов производства (Подробности).

Путин анонсировал рост МРОТ, прожиточного минимума, зарплат и соцвыплат в России

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат», - заявил Владимир Путин (Подробности).

Сердце остановилось: 8-летняя девочка из Татарстана умерла после операции на ухе

Пациентке провели операцию по восстановлению ушной раковины из хрящей ребра (Подробности).

В Казани ночью напали на продавца в магазине на улице Назарбаева

Мужчина с приятелем пришли в торговую точку, ударили продавца, похитили деньги и товар и побежали (Подробности).