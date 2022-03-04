Суд в Уфе арестовал на 10 суток экоактивиста Айтугана Шарипова по статье о мелком хулиганстве. Полицейские утверждают, что он громко нецензурно ругался в центре города. Сам арестованный в зале суда заявил, что перед задержанием его долго допрашивали в местном ФСБ, били и пытали электрическим током, сообщает "Ъ".

Шарипов рассказал в суде, что сотрудники ФСБ заставляли его признаться в сотрудничестве с разведкой Украины из-за его антивоенных комментариев и постов в социальных сетях.

Активист утверждает, что его били и пытали электрическим током, присоединив электроды к мизинцу левой ноги. В это время его голова и глаза были перемотаны скотчем, а руки скованы наручниками. Шарипов уверяет, что несколько раз лишался сознания.

"Они называли меня национал-предателем и бандеровцем, работающим на Украину. Говорили, что антивоенные акции проходят не просто так и кем-то инспирированы. Я ничего не говорил и требовал пустить ко мне адвоката", — рассказал в ходе заседания Шарипов.

Потом его отпустили, и тут активиста заметили полицейские, которые в рапорте указали, что мужчина шатался и громко ругался матом.