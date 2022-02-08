Очевидцы заметили и сняли на видео снегоуборочную машину, водитель которой старательно закапывает снегом припаркованный легковой автомобиль в Казани. Все случилось в районе рынка, недалеко от остановки "Сады".

Кадры возмутили казанцев, ведь, судя по расположению авто, легковушка не мешала чистить снег, да и рядом припаркован еще один автомобиль, который снегоуборщик не тронул. По всей видимости, считают внимательные зрители, у снегоуборщика к владельцу этой легковушки "что-то личное".

Ранее мы сообщали, что в Татарстане ссора из-за уборки снега обернулась перестрелкой.