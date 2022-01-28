Заместитель главного врача по медицинской части инфекционной больницы Набережных Челнов, врач-инфекционист Татьяна Аглямова рассказала о клинических отличиях омикрон-штамма коронавируса от всех предыдущих штаммов.

"Омикрон очень сложно отличить от обычных ОРЗ, которые присутствовали именно в этот зимний период и в прошлые, доковидные времена", – отметила доктор.

По словам Аглямовой, при омикроне преобладают поражения верхних дыхательных путей. Выражен синдром интоксикации организма, поднимается высокая температура, сильно болит голова, болит горло, закладывает нос и появляется кашель. Незначительно увеличиваются лимфатические узлы.

Но самостоятельно отличить ОРВИ от омикрона сложно, а потому при описанных симптомах следует вызвать врача и пройти тестирование.