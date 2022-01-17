Им приходится буквально выживать: Казанские бары несут колоссальные убытки из-за ограничений

Ограничение времени работы кафе и ресторанов до 23 часов в Татарстане стали серьезным ударом для заведений общепита. Однако в период с 20 декабря до 10 января их владельцы смогли вздохнуть свободнее - кафе разрешили работать до часа ночи, а в новогоднюю ночь - до 3 часов ночи. Тем не менее рестораторы, не восстановившие свою финансовую стабильность, надеялись уже только на то, что за новогодние праздники смогут покрыть расходы декабря и войти в январь хотя бы не с минусом. Удалось ли им это? И много ли посетителей было у заведений общепита? Корреспондент Prokazan поговорила об этом с исполнительным директором Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галиной Шарафутдиновой.

ТРАФИК В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

“Гостей было много. В этом году праздники прошли в кафе и ресторанах города с высоким трафиком”, - ответила Шарафутдинова.

Фото: из личного архива Галины Шарафутдиновой

Заведения общепита за зимние каникулы покрыли расходы декабря. До конца января они рассчитывают проработать, не уходя в минус.

Посетителей было не меньше, чем в прошлом году. При том, что в эти зимние каникулы, в других городах страны не было запрета на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, как это было в прошлом году в некоторых регионах. А во время зимних праздников туристы, как известно, составляют значительную часть всех гостей заведений общепита.

Так, например, в этом году, по словам Шарафутдиновой, во время новогодних каникул около 70 % посетителей кафе и ресторанов, расположенных в центре, были приезжими. Более того, в этом году туристы впервые стали посещать заведения общепита, которые находятся в спальных районах, - в некоторых доля туристов составляла 10 - 15 %. Тем не менее трафик кафе и ресторанов по-прежнему остается на 30 % меньше того, который регистрировался в допандемийное время.

Фото: Мэрия Казани

СИТУАЦИЯ С БАРАМИ

Больше всего от коронавирусных ограничений пострадали казанские бары.

“Сейчас ситуация очень сложная, особенно с барами. Им приходится буквально выживать, потому что у них весь трафик приходится на более позднее время”, - сказала Шарафутдинова. - “И ограничение времени работы до 23 часов бьет по ним в первую очередь. Кафе и рестораны вошли в низкий сезон и поэтому сейчас, возможно, ограничения существенно не отразятся на их выручке. Но для баров они представляют серьезную угрозу”.

Причем изменение концепции бара и перенос времени работы на более раннее не являются выходом из ситуации.

“Они уже пробовали так делать. Некоторые бары переходили на дневной режим. Но это не сработало»,- прокомментировала Галина Михайловна. - “При смене графика теряется вся суть концепции, она создается под конкретный проект и конкретную целевую аудиторию. Бары Казани сегодня - это штучный продукт. Либо мы размываемся и становимся никому не нужными, либо мы все-таки сохраняем свою идентичность и ждем лучших времен, если хватит сил и денег”.

По мнению Шарафутдиновой, бары даже за новогодние праздники вряд ли смогли покрыть расходы декабря.

“Думаю, для них эти 10 дней до Нового года и 10 дней после, не являются ключевыми, учитывая, что они работают в условиях жёстких ограничений с октября месяца”, - сказала спикер.

Фото: TripAdvisor.ru

ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ VS ПЯТНИЦА И СУББОТА

Ограничение времени снижает трафик не только у баров, но и у обычных кафе и ресторанов.

“Это сдерживающий фактор и для заведений общепита, которые активно принимали гостей в пятницу-субботу. В эти дни люди, уставшие от нагрузки, хотят сменить обстановку и зарядиться позитивной энергией вместе с друзьями. Для них вечер начинается после восьми часов, а в 23 часа их уже просят покинуть любимые заведения. Здесь время имеет значение”, - отметила Шарафутдинова.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом по всей стране рестораторы готовятся к непростому периоду в работе.

“Учитывая новости из СМИ и телевидения, пока не приходится строить радужных прогнозов”, - говорит собеседница издания. - “Сейчас с утра до вечера говорят об “омикроне”, о новой волне пандемии, и очень много негативных предположений. Очень напряженная атмосфера, поэтому сегодня сложно прогнозировать. Мы учимся работать в новых реалиях, когда здесь и сейчас принимаются решения».