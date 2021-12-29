Заместитель главы Актанышского района Татарстана Райхан Галимянова написала заявление об увольнении. Это случилось после того, как чиновница заявила, что не хочет, "чтобы сюда приезжало много русских и здесь были церкви".

Депутаты районного совета рассмотрят вопрос о досрочной отставке женщины.

Скандал разгорелся в ноябре. Галимянова заявила, что местные не хотят, чтобы сюда приезжали русские, чтобы строили тут церкви.

Об этом чиновница сказала в ходе официальной беседы, которая проходила в кабинете замглавы района с родственницей скончавшегося местного жителя Виктора Смирнова – Ириной Грегоржевкой. На беседу женщина пришла после того, как на местном кладбище спилили православный крест на могиле ее родственника.

Запись этого разговора попала в интернет и вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Позднее президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от руководства района разобраться в этой скандальной ситуации.