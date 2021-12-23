9-летний школьник, страдающий лунатизмом, дошел во сне до школы босиком и в трусах, несмотря на то, что на улице было минус 22 градуса. Все случилось в Москве. Около полуночи ребенок, так и не проснувшись, открыл дверь квартиры и вышел на улицу. До школы он преодолел расстояние около 700 метров. Очнулся мальчик около учебного заведения, вернуться домой ему помогли случайные прохожие, которые дали теплые вещи и сопроводили ребенка до квартиры.

Врачи не обнаружили у мальчика серьезных обморожений. Его мать рассказала, что он страдает лунатизмом, но впервые уходит из дома. Ранее он бродил во сне только в пределах квартиры.