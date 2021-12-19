В Набережных Челнах пенсионерка разбилась насмерть, пытаясь спуститься по веревке с балкона девятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ.

Как сообщается, трагедия произошла в одном из домов 41-м комплекса. Так, 66-летняя женщина, запертая в квартире своей дочерью, пыталась по веревке спуститься с балкона своей квартиры, однако сорвалась и упала вниз. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Правоохранительные органы в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.