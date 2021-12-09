22-летний житель Татарстана предстанет перед судом за избиение отчима. Как установило следствие, парень во время семейной ссоры заступился за свою мать, которой угрожал отчим. Все случилось в середине ноября в Кукморе.

Сын схватил скалку и дважды ударил ею сожителя мамы, сломав ему одно ребро и отбив еще несколько.

Отчим обратился в полицию, и в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Прокуроры утвердили обвинительное заключение, и в ближайшее время парня будут судить. Дело направлено служителям Фемиды для рассмотрения по существу.