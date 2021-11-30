В результате ночного ДТП погиб водитель скорой помощи

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе региональной автоинспекции. ЧП произошло около 23.00 в понедельник, 29 ноября 2021 года.

По предварительным данным, 20-летний водитель Kia Cerato нарушил безопасную дистанцию с впереди движущейся машиной, в результате чего столкнулся со скорой помощью. За рулем спецмашины находился 57-летний мужчина.

Удар оказался настолько сильным, что скорая вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen Polo под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП водитель медицинского автомобиля погиб на месте происшествия. Два водителя легковушек и два фельдшера были госпитализированы с места ДТП.