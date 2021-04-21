На 21:30 в Казани митингующие успокоились и маленькими кучками разошлись по своим делам. Корреспондент Prokazan.ru передает, что задержания все-таки еще были. Около железнодорожного вокзала Казань-1 силовики скрутили журналиста.

«Ведут журналиста, проверять документы. Сказали, что в редзадании у него отчество написано неправильно. У остальных также проверяли документы. Как показалось, что сотрудники очень жестко с ним обращались. В остальном тихо-спокойно на улицах», - отметил корреспондент.

При этом сидящие в автобусах не отчаиваются, скорее наоборот. Некоторые из них машут руками людям на улице и рисуют на ладонях веселые смайлики.

Также задержания прошли у Черного озера, но там было еще спокойнее – все задержанные стояли в очереди, чтобы сесть в автобус. Как сообщает телеграм-канал ОВД-инфо, на данный момент известно о 11 задержанных студентах, информация уточняется.

Читайте также:

- "Мы пришли с миром": на Баумана в Казани начался митинг в поддержку Навального.

- На Баумана в Казани в преддверие митинга дежурят правоохранители, дороги планируют перекрыть. А у автобусов заклеивают номера.