На Алтае в Заринске сотрудники ОМОНа ошиблись квартирой. Пришли брать преступников рано утром "тепленькими", но по ошибке взрезали болгаркой дверь чужого жилья. Все случилось в 7 утра.

Женщине и двум ее детям, которые готовили завтрак, пояснили, что имеется ордер на проведение обыска. Мать не растерялась и вызвала полицию.

Выяснилось, что ордер ОМОН получил на имя женщины, которая не проживала в квартире уже 7 лет. Полиция честно пообещала, что компенсирует невинно пострадавшей женщине с детьми стоимость установки новой двери.