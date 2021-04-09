Городские власти в Казани ответили отказом на запрос коммунистов о проведении митинга. Представители КПРФ просили согласовать акцию, которую хотели приурочить к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Однако в исполкоме сочли повод необоснованным в условиях сложившейся эпидситуации.

Первый секретарь татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов на пресс-конференции сообщил следующее:

«Мы подали заявки провести в связи с этим событием митинги, шествия, демонстрации. Власти опять нам отказывают. Ссылаются на то, что Роспотребнадзор запрещает такие митинги, скопление людей. И 23 февраля, и на этот раз мы получили такие ответы мэрии города».

Коммунисты пожаловались, что за этого год не провели еще ни одного митинга, тогда как в России такие мероприятия проходят вполне успешно - тот же концерт "Крымская весна". При этом татарстанские представители КПРФ потребовали не ставить их в один ряд с последователями Навального.

Несмотря на отказ в согласовании, коммунисты намерены провести пикеты.