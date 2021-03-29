Чугунную лестницу в доме Якима Коровина в Казани поставили на государственную охрану. Документ был подписан председателем комитета охраны культурного наследия Татарстана Иваном Гущиным.

Ранее историческую лестницу планировала купить за 600 тысяч рублей блогер из Уфы и даже приезжала за ней в Казань, но общественность взбунтовалась, история получила огласку. Тогда комитет по охране объектов культурного наследия наложил мораторий на любые строительные работы в здании на 90 дней. Были проведены исследования, после чего принято решение о включении здания в список ценных градоформирующих объектов.

«Теперь лестница сама по себе памятник и находится под охраной закона. Это наша общая победа», - написал автор телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев.

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