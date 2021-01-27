В Казани горят не только трамваи и автобусы, а еще и машины жителей. Так, очередная иномарка сгорела во дворе по улице Декабристов.
Это произошло 26 января вечером. Прибывшие пожарные почти сразу потушили транспорт. В результате пожара сгорела передняя часть БМВ, пострадавших нет.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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