Синоптики Татарстана рассказали, какая погода ждет татарстанцев на следующей неделе.

Как сообщается, в понедельник, 21 декабря, ожидается переменная облачность, днем и вечером местами небольшой мокрый снег и гололед. В отдельных районах - туман. Минимальная температура воздуха ночью -16..-21˚, при прояснениях -22..-27˚, с повышением к утру до -11..-16˚.

Во вторник, 22 декабря, погодные условия сохранятся, однако станет немного теплее. Минимальная температура воздуха ночью -8..-13˚, при прояснениях до -14..-19˚, максимальная температура воздуха днем -3..-8˚. На дорогах по-прежнему будет наблюдаться гололедица.

В среду, 23 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Минимальная температура воздуха ночью -11..-16˚, максимальная температура воздуха днем -7..-12˚.

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