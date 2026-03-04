Студия йоги и пилатеса Zifa/Зифа — пространство, где забота о теле становится частью образа жизни. Здесь проходят занятия для любого уровня подготовки: от первых шагов до глубоких практик. В студии представлены направления, которые помогают укрепить тело, улучшить гибкость и снять напряжение.
Преимущества студии:
— разнообразные практики: йога в гамаках, пилатес, хатха-йога, женская йога, релакс-стрейчинг, йога Айенгара и программа «Здоровая спина»
— опытные тренеры и внимательное сопровождение
— персональные занятия и небольшие группы
— большая светлая студия с комфортной атмосферой
— удобное расписание с утренними и вечерними занятиями
Специальные предложения:
— первое занятие бесплатно при покупке абонемента
— скидка 10% на продление абонемента
— возможность оплаты в рассрочку.