Итоги дня в Татарстане: пожар в Казани, обвинения соседки в смерти дочери, нападение лисы на девочку

Утро 19 ноября в Казани на улице Завойского на 8 этаже произошел пожар. Пожарные спасли троих, еще 20 человек эвакуировали, без жертв не обошлось - погибла девушка, судя по всему она пыталась спастись через окно.

В сети появилось видео, на кадрах которого девочка отбивается от лисы мешком с обувью. Журналист Prokazan выяснил, что инцидент произошел в Лаишевском районе около недели назад, а также поговорил со специалистом и узнал, что делать, если вдруг произошла встреча с диким животным.

Подозревать об этом она начала только год спустя, когда женщина стала заваливать органы правопорядка жалобами на нее, клеветать среди соседей и постоянно следить за младшим сыном. Все улики косвенные, доказать практически невозможно. Она рассказала подробно о гибели дочки и том, почему теперь винит в этом соседку.