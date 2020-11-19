Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Казани

19 ноября около 10:00 поступило сообщение о пожаре в квартире на 8 этаже по улице Академика Завойского в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МСЧ Татарстана.

«На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. В 10:10 локализация пожара, в 10:13 ликвидация пожара. В результате были спасены 3 человека, эвакуировано 20 человек, одна женщина погибла», - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 52 человека.

Напомним, 18 ноября полицейские спасли женщину из горящей квартиры.