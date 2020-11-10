Итоги дня в Татарстане: новые жертвы коронавируса, заживо сгоревшие люди, суд на директором ПАТП-4

10 ноября в 3 утра в Казани произошел пожар на улице Адмиралтейская. Пожарные при тушении обнаружили тела 5 охранников. По словам представителя МЧС у них не было шансов спастись из-за заблокированного входа и решетки на окнах. Страшная смерть.

В Московском суде Казани состоялось первое слушание дела директора автотранспортного предприятия Айратом Исхаковым. Его обвиняют в денежных махинациях на сумму более 3,5 миллионов рублей, превышении должностных полномочий и найме несуществующих сотрудников. Свою вину Исхаков не признает.

10 ноября оперштаб Татарстана сообщил о новых смертях от коронавируса. Все бы ничего, но одному из умерших было всего 46 лет. Вирус никого не щадит. Таким образом количество смертей с начала пандемии составляет 116 человек.

На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в городе на новогодние праздники нужно создать парки и скверы с доступными развлечениями. Комментируя заявление главы Роспотребнадзора о том, что жителям России лучше провести праздники дома, Метшин не исключил, что выехать за границу или на курорты не представится возможным.