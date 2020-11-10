В Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса. Один из умерших 46-летний мужчина

Оперштаб Татарстана сообщил о двух смертях от коронавируса. Скончались двое мужчин с подтвержденным анализом на коронавирус.

Одному из них было 46 лет. Его привезли в больницу с внебольничной пневмонией, при этом у мужчины были хронические заболевания.

Второму мужчине было 69 лет, в больницу его доставили с коронавирусом, осложненным пневмонией. Состояние ухудшилось на фоне обострения хронических заболеваний.

На данный момент в Татарстане количество умерших от коронавируса составляет 116 человек.

Напомним, в регионе за сутки зарегистрировали 56 новых случаев заражения коронавирусом.