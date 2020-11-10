В новогодние праздники выезд из Казани могут запретить

Мэр Казани на деловом понедельнике поручил подготовить развлечения для горожан с учетом возможного запрета выезда за пределы города.

«Наверное, выезд за пределы города на какие-то курорты будет ограничен, а может быть даже невозможен»,- отметил Ильсур Метшин, комментируя рекомендацию главы Роспотребнадзора Анны Поповой провести праздники дома.

Ильсур Метшин сказал, что жители Казани точно захотят выйти в парки и скверы города. Поэтому важно продумать культурную программу, но сделать это так, чтобы не было больших очередей и массовых скоплений.