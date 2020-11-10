Денежные махинации, несуществующие сотрудники и Лексус: в Казани начались суды над директором ПАТП-4

Вчера в Московском суде города Казани состоялся суд над директором автотранспортного предприятия Айратом Исхаковым. Он обвиняется в денежных махинациях на сумму более 3,5 миллионов рублей, превышении должностных полномочий и найме несуществующих сотрудников. Свою вину Исхаков не признает, хотя (по словам собственного источника ProKazan.ru - прим. ред.) ему предлагали досудебное соглашение со следствием. Теперь директору ПАТП-4 грозит до 4-х лет тюрьмы.

Корреспондент ProKazan.ru посетил слушание и узнал подробности дела, в котором очередной чиновник Татарстана оказался на скамье подсудимых.

"Вы столько гадостей про нас написали": нападки на журналистов

Играет в игры в телефоне перед слушанием и вежливо уступает право на вход в судебную комнату. Совсем не кажется агрессивным и всегда молчит. Примерно так ведет себя Айрат Исхаков на судебном слушании. Однако его адвокат показывает реальный настрой этой тяжбы.

Адвокат Исхакова выступила против фото- и видеосъемки

"Вы из ProKazan? Вы вот про нас столько гадостей написали. Вы знаете, что это может быть предметом отдельного гражданского разбирательства?" - нападает адвокат на корреспондента перед началом слушания.

В зале суда агрессия по отношению к присутствующим журналистам не спадает. Потерпевшая сторона в лице заместителя директора Анны Саетовой просит судью запретить фото- и видеосъемку. В этом ее поддерживает и адвокат Исхакова. Правда, обосновать это требование никто из сторон не может, и судья Игонин, напомнив про принцип гласности, разрешает возникший конфликт. И все же от камер присутствующие уклоняются: кто-то отворачивается, кто-то скрывается за темными очками.

Денежные махинации на сумму более 3,5 миллионов рублей, несуществующие сотрудники и Лексус: за что судят Айрата Исхакова

Напомним, что ProKazan еще с лета начал следить тем, как идет разбирательство в отношении действующего директора ПАТП-4 Айрата Исхакова. Корреспондент поговорил уже с дюжиной сотрудников - от водителей и кондукторов до руководящего состава предприятия. На условиях анонимности нам рассказывали, как мэрия неожиданно сменила директора, о последовавших за этим многочисленных увольнениях среди рабочих, завышении планов, урезании зарплат. Рассказали и о дне, когда в ПАТП-4 ворвался ОМОН, уведя директора в наручниках, и дне после, когда Исхаков как ни в чем не бывало вернулся на свое рабочее место.

На данный момент руководителя обвиняют в денежных махинациях на сумму более 3,5 миллионов рублей. Кроме того, по версии гособвинителя, руководитель ПАТП нанимал несуществующих сотрудников - уборщиц и водителей, которые годами получали зарплату, не появляясь на предприятии. Напомним, что подобный суд идет параллельно и у его предшественника Наиля Садриева. Часть граждан была трудоустроена еще во время его работы, а далее Исхаков "осуществил преступный умысел, отказавшись от увольнения тех сотрудников" (цитата по гособвинителю Александру Леонову - прим. ред.).

Директор ПАТП-4 Айрат Исхаков на судебном процессе

Также среди эпизодов, по которым обвиняется директор, числится превышение полномочий. Гособвинитель сообщает судье, что "Айрат Исхаков, находясь на рабочем месте, подписывал расходы на Lexus из средств предприятия в размере более 1,2 миллиона рублей".

"Были нарушены права и интересы предприятия", - такой итог подводит гособвинитель Александр Леонов.

"Меня это смутило, однако лишних вопросов я не задавала": что говорят свидетели по делу

Слушание прошло не без участия свидетелей. Для дачи показаний явилась сотрудница отдела кадров Ольга Паранина, работающая на предприятии с 1999 года. Она ответила на вопросы гособвинителя о трудоустройстве шести "мертвых душ" автотранспортного предприятия. Однако при даче показаний за кафедрой женщина не смогла подробно вспомнить подробности их трудоустройства. Гособвинителю пришлось напомнить сотруднице о ее прежних словах, согласно которым всех этих лиц приводила лично ее руководительница Эльмира Ганеева. Она же просила Паранину трудоустроить их этим же днем.

Ольга Паранина из отдела кадров ПАТП-4 выступила свидетелем на процессе по делу Исхакова

"Меня это смутило, однако лишних вопросов я не задавала, поскольку всего лишь выполняла задание своего непосредственного руководителя [...]. Необычным является то, что Ганеева зашла вместе с кандидатом, в обычных случаях кандидат сам заходит с документами, - зачитывает выписку из прежних показаний женщины гособвинитель и задает вопрос. - Подтверждаете? А в связи с чем не помните сейчас, что Ганеева заходила каждый раз?"

"Подтверждаю, я и не против. Подзабыла, с 2016 года сколько времени прошло", - отвечает сотрудница.

"Все устали...": на предприятии не обнаружили денежных потерь

Кроме того, была выслушана и потерпевшая сторона, которую представляла заместитель директора ПАТП-4 Анна Саетова. О несуществующих сотрудниках на предприятии ей ничего не известно, пояснить не может, так как "на лицо всех, к сожалению, не знает". О пропавших суммах, обнаруженных обвинением, заместитель директора также оказалась не осведомлена.

Заместитель директора ПТП-4 Анна Саетова выступила потерпевшей стороной

"Данный ущерб, который установлен, к сожалению, ущерб на предприятии не подтвержден. Данных нет, информации нет. Ни в ходе проверок предприятия, ни в ходе ежегодной аудиторской проверки", - сообщила представительница ПАТП-4.

Своего непосредственного начальника она характеризует как порядочного, соответствующего своей должности и при этом очень требовательного.

"Характеризую как человека достаточно порядочного, как руководитель - очень требовательный. Требующий дисциплины и от себя, и от сотрудников. Требующий выполнения 100% всех задач, отчетности", - говорит женщина на суде.

"Можете сказать, что он профессионал своего дела?" - уточняет обвинитель Леонов.

"На директоров, к счастью, у нас не учат, но необходимыми качествами для этого он точно обладает", - поясняет Саетова.

Сотрудница находится в прямой служебной зависимости от Исхакова. На основании этого факта корреспондент ProKazan.ru попросил сотрудников ПАТП-4 дать характеристику Саетовой и получил следующий ответ.

"Это замдиректора по общим и правовым вопросам. Работает на предприятии больше года. Очень стремительный карьерный рост: из простого юриста до зам. директора. Это человек из команды директора. Директор на предприятие привёл сам. По юридической части все, что связано, директор согласовывает с ней. Его доверительное лицо... Ведёт себя самоуверенно, высокомерно, никогда не здоровается, мы от неё не в восторге. Уважением среди сотрудников не пользуется. Как человек директора, сидящий с ним в одной лодке, может представлять интерес предприятия, непонятно. На предприятии ждут конца ноября! Все устали...." - пишут в редакцию сотрудники.

Саетова, отвечая на вопросы адвоката, также много рассказывает о вышеупомянутой Ганеевой, руководительнице отдела кадров, с которой у Исхакова был рабочий конфликт. После постоянного невыполнения планов, по словам ответчицы, Ганеева уволилась "по собственному желанию".

Айрат Исхаков не признает своей вины

Отметим, что ранее корреспонденту ProKazan.ru уже приходилось общаться с Эльмирой Ганеевой. Согласно ее словам, Исхаков "душил" сотрудников, создавая условия в которых было невозможно работать. Он завышал планы, оскорблял на планерках, всячески лишал процветающее предприятие здоровой рабочей атмосферы. Кроме того, она упоминала и об странных обстоятельствах появления директора на должности, ведь ранее Исхаков занимался организацией мероприятий в мэрии.

Сама свидетельница Ганеева в суд не явилась. По причине отсутствия важного свидетеля судья Игонин отложил рассмотрение дела на 26 ноября. Сам Исхаков продолжает выполнять свои служебные обязанности. 28 ноября срок его контракта заканчивается, и перед мэрией Казани встанет вопрос либо о продолжении договора, либо о назначении нового директора предприятия.

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