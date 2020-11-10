«Шансов у людей выйти не было»: появились подробности пожара на улице Адмиралтейская в Казани

В ГУ МЧС России по Татарстану рассказали подробности пожара на улице Адмиралтейская в Казани. Напомним, пожар произошел 10 ноября в 3:45, при тушении были обнаружены тела 5 человек.

«Тела были обнаружены в тупиковых комнатах, расположенных в дальней части коридора от входа в здание. Обстоятельства способствовали гибели – здание является административным, пожарных извещателей не было. Люди, которые оказались внутри не были оповещены о пожаре, а уже при развившемся пожаре шансов выйти из комнат не было. На единственном окне была решетка, что помешало выйти из здания», - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (по ГПС) Константин Чанышев.

Также, по словам спикера, в тушении пожара принимали участие 53 человека, от МЧС 33 человека личного состава.

По данным пресс-службы прокуратуры Татарстана, по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.