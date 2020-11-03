«Это серьезный бич»: жители Татарстана начали болеть коронавирусом в тяжелой форме

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО Ирина Кравченко рассказала, что в Татарстане население осенью стало тяжело переносить коронавирус.

«Мы ожидали, что осенью вирус пойдет на спад. Но как мы видим и по России, и по республике говорит о том, что диагностируются тяжелые формы коронавируса. Это связано и с изменчивостью вируса, и с самолечением. Люди, которые не обращаются в больницы, разносят его даже сами того не подозревая. Это серьезный бич», - отметила спикер.

Ирина Кравченко рассказала, что нужно следовать только рекомендациям, в противном случае это ведет к ухудшению ситуации.

Также специалист уточнила, что при тяжелой форме ковида наблюдается стойкая высокая температура от 38 градусов, тяжелая одышка, нарушение вкуса и обоняния.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 43 случая заражения вирусом.