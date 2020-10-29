В Казани по улицам разгуливает енот. Он сбежал от хозяев

Жительница Казани разместила в соцсетях объявление о пропаже енота. Девушка по имени Регина сообщила, что ее ручной енот-полоскун по имени Тишка сбежал из дома в Авиастроительном районе Казани.

"Енот — не агрессивный, очень пугливый, на людей и животных не нападает. Вес около 10 кг. Серого цвета. Чипирован. Енот мог убежать в любом направлении. Будьте внимательнее, он может спрятаться у вас на участке. Он может залезть на чердак или в погреб. Может забраться от собак на дерево", - рассказала хозяйка питомца.

Владельцы животного просят звонить в любое время, при этом предупреждают, что самостоятельно ловить енота не стоит, и обещают за помощь вознаграждение.