Как выбрать самую надёжную батарею?

Наиболее популярными батареями нынче принято считать чугунные, стальные, алюминиевые. Вот только не всегда понято, в чём же между ними разница. Какие батареи лучше выбрать для квартиры, либо же для частного дома? В этой статье мы попытаемся рассказать, что же всё-таки лучше.

Прежде всего, для выбора отопительного прибора нужно сформулировать основные параметры. Это относится как к техническому, так и к эстетическому плану. В последнем случае вид радиаторов имеет особую важность, так как они располагаются на заметном месте, прямо под окнами.

В техническом плане выбор сводится к определению теплопотерь в помещении и необходимой теплоотдачи. Далее необходимо определить, какое рабочее давление и какова температура воды в отопительных приборах и трубах. И уже после этого нужно переходить непосредственно к видам радиаторов.

Современные чугунные модели радиаторов (https://vygodnyi.com.ua/) выглядят гораздо лучше, чем всем знакомые советские. Радиаторы из чугуна с плоской поверхностью имеют компактные размеры, а также аккуратный вид. Они достаточно долго хранят тепло и не страдают от коррозии. Срок эксплуатации таких приборов достаточно большой - до 50 лет, а рабочее давление достигает 10-15 атмосфер. Что касается минусов - они довольно не лёгкие по весу и сложно устанавливаются.

Алюминиевые радиаторы обладают стильным дизайном. Они имеют небольшой вес и хорошо эффективны - часть тепла они отдают за счёт излучения, часть за счёт конвекции. Среди их минусов - подверженность химической коррозии. Часто для уменьшения теплопотери в систему добавляют химические реагенты, но именно они ведут к коррозии алюминия, что приводит к уменьшению срока службы радиатора.

Стальные радиаторы также имеют небольшой вес и хорошо отдают тепло. Они делятся на панельные и трубчатые. Общая теплоотдача составляет 1200-1500 ватт. Нагревают такие радиаторы помещение быстро, а что радует - имеют большое разнообразие моделей. Несмотря на то, что радиаторы из стали обладают наибольшей площадью теплового излучения, у них есть и минусы - они очень уязвимы при гидравлических ударах и попадании кислорода.

