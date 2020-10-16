Главное за день в Татарстане: министр молодежи и ЛГБТ, возможность ограничений, заразившиеся ковидом

На онлайн-конференции замруководителя по Татарстану Любовь Авдонина ответила на вопрос о возможности введения новых ограничений в регионе.

«На сегодня все ограничительные меры работают эффективно, каких-то дополнительных вводить не собираемся. Сейчас в республике усилили масочный режим и контроль за мероприятиями в организованных коллективах.

Дамир Фаттахов согласился провести встречу с ЛГБТ-сообществом и обсудить волнующие их вопросы.

16 октября по данным оперштаба в Татарстане зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусом - это новый рекорд за несколько месяцев.