Главное за день в Татарстане: министр молодежи и ЛГБТ, возможность ограничений, заразившиеся ковидом

В управлении Роспотребнадзора рассказали, будут ли вводить новые ограничения
На онлайн-конференции замруководителя по Татарстану Любовь Авдонина ответила на вопрос о возможности введения новых ограничений в регионе.
«На сегодня все ограничительные меры работают эффективно, каких-то дополнительных вводить не собираемся. Сейчас в республике усилили масочный режим и контроль за мероприятиями в организованных коллективах.
Министр по делам молодежи Татарстана и ЛГБТ сообщество
Дамир Фаттахов согласился провести встречу с ЛГБТ-сообществом и обсудить волнующие их вопросы.
Каждый день - новый рекорд по заболевшим коронавирусом
16 октября по данным оперштаба в Татарстане зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусом - это новый рекорд за несколько месяцев.
комментарии
Ну я же говорил, что после часиков будет нечто такое, не от мира сего.
Правда же, лучше русскими геями увлекаться, чем, например, увидеть Париж и тупо умереть, а не попасть в наш гейский рай, вместе со мной?