Жительницу Татарстана осудят за хищения субсидий из бюджета республики

Следователи Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летней Эллины Шайер. Ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«По версии следствия, обвиняемая с целью хищения субсидий из бюджета Татарстана, представила в Минсельхоз список из 9 лиц, куда включила себя, свих родственников и неосведомленных граждан, указав, что они нуждаются в улучшении жилищных условий. На основании фиктивных документов была выделена субсидия в размере более 4,4 млн рублей. При этом в 2015 году, являясь гендиректором ЗАО «Авангард» обвиняемая оформила построенные дома, принадлежащие ее семье, на компанию», - говорится в сообщении.

Также в 2013 году по указанию обвиняемой в налоговую были представлены фиктивные декларации. На их основании было перечислено более 1,1 млн рублей и более 2,6 млн рублей, которыми злоумышленница потратила в личных целях.

Женщина не признала свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.