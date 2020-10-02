40% компаний в России намерены провести новогодний корпоратив онлайн

По результатам опроса сервиса «Работа.ру» 40% российских компаний из-за ситуации с коронавирусом намерены провести новогодние корпоративы онлайн.

А вот 62% опрошенных работодателей запланировали новогодние мероприятия на внешних площадках. 38% из тех, кто все-таки будут отмечать с коллегами праздник, организуют его в офисе.

60% работодателей заявили, что организуют корпоратив очно. При этом 66% работодателей скорее всего откажутся от проведения новогодних корпоративов в этом году.

В опросе приняли участие более тысячи компаний, из которых 340 не откажутся от корпоратива.

Напомним, глава Роспотребнадзора резко высказалась о дальнейшей организации концертов.