В Татарстане выплаты за работу в «ковидных» больницах получат работники с немедицинским образованием

Выплаты за работу в госпиталях, оказывающих помощь коронавирусным больным, получат медицинские работники с высшим немедицинским образованием. Соответствующий документ подписал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

"Кабинет министров постановляет: внести в порядок предоставления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - сказано в постановлении.

Это значит, что теперь денежные выплаты, объемом 80% от среднемесячного дохода от работы в РТ за девять месяцев 2019 года, получат медработники подразделений с высшим немедицинским образованием. Те же категории медиков, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях, будут получать выплаты в размере 100% -ой компенсации за это же период.

Напомним, что ранее стало известно, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.