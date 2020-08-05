«Начнутся очень нехорошие вещи»: кто стоит за протестами в Татарстане и каково будущее у активистов

В прошедшие выходные Казань присоединилась к всероссийскому движению "Я/Мы Фургал". Чтобы поддержать хабаровчан, активисты вышли с плакатами под часы на улице Баумана. Буквально через 10 минут начались первые задержания.

1 августа Казань приняла участие в акции #кормимголубей

Всего было арестовано пять человек. Среди них - случайная пенсионерка и ребенок. Из активистов задержана Джульетта Магомеднабиева. На девушку был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, однако с учетом того, что при аресте ей не разъяснили причины задержания, суд дело закрыл. Также сегодня за акцию #кормимголубей начнутся рассмотрения дел в отношении задержанных Никиты Храмова и Андрея Бояршинова по ч. 2. ст. 20.2. о нарушении установленного порядка организации пикетирования.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с координатором многих протестных движений в Казани Лианой Тимерхановой. Она рассказала, кто стоит за организацией этих протестов, с чем связана такая агрессивная политика задержаний за активизм в нашей республике и как на это реагируют сами движения и группы.

Борьба за протест внутри активистов и чатик с полицией: что еще стало известно об акции "Я/Мы Фургал" в Казани

Активистка и координатор протестных движений Лиана Тимерханова

Акции 1 августа, по словам Лианы, могло не быть вовсе. Координаторы протестных движений просили активистов "не лезть на рожон", так как заранее знали: будут аресты, будут суды, будут сидеть. Об этом активистов предупредили сами правоохранители.

"У нас есть общий чат, - рассказывает координатор групп Лиана. - Там МВД, центр "Э" (Центр по борьбе с экстремизмом - прим. ред.) и мы - пишем, что происходит. Они, правда, пишут редко, но иногда отвечают сразу в личку на какие-то сообщения, что вот так нельзя и вот так нельзя. По этой акции, 1 августа, они нам сказали, что если без пикетов, лозунгов, то выйти, покормить голубей можно. Главное, не хулиганить!"

На вопрос, есть ли смысл в такой тихой акции, которая не сможет привлечь внимание общественности, Лиана отвечает:

"У нас просто нет выхода".

"Правоохранители уже проработали легкую практику того, как "протащить" пикетирующих по административной статье. Теперь они думают, как сделать это через Уголовный Кодекс. А ведь это очень легко! - поясняет девушка. - Можно признать экстремистской организацией и все. Они на это и намекают конкретно.

Было принято решение повременить с открытыми протестами.

"Мы всех предупредили, что не выходим, - говорит Лиана. - Хотели, чтобы все прошло тихо, но только по той причине, что знали об очень грубых арестах в случае участия. Нас предупредили: пока вы все по административке проходите, но еще чуть-чуть - и пойдете по уголовке. Однако некоторые, например, Андрей Бояршинов, который раньше участвовал в митингах от Штаба Навального, сказали: "Нет, хватит сидеть". Я уговаривала Бояршинова не выходить, и он метался. То хотел пойти, то говорит: "Нет, я на свободе нужнее". Но в итоге то, что первого августа произошло, для Казани это уже - ого! Мы были в шоке. Бояршинов и еще Никита Храмов от партии "Яблоко" в принципе представили Татарстан в России. Это даже некая гордость. Они поддержали и Хабаровск, и высказались по поводу Конституции. По Конституции ведь выходило до этого только "Яблоко" в лице Гульназ Равиловой., которая была за это задержана. Сейчас мы понимаем, что и Храмову, который поставил Конституции "мемориал", просто конец".

Сам Андрей Бояршинов говорит:

"Вышел из солидарности Хабаровску".

Он уверен, что акция удалась.

"Люди пришли, хотя я собирался провести одиночное пикетирование с плакатом "Я/Мы Хабаровск", пока он не был грубо и абсолютно незаконно прерван полицейскими. Так же незаконно я был потом задержан. Но это привычная практика и для российской полиции, и для татарстанской".

А вот о коллегах-активистах отзывается с легкой обидой:

"Видимо, никто не собирался в субботу выходить. Никто не собирался организовывать, брать на себя ответственность, звать людей. Многие активисты сейчас баллотируются в кандидаты на предстоящие выборы. Им сейчас не до этого (не до акций - прим.ред.). Они сейчас заняты избирательными компаниями, сбором подписей. Но я мог и вышел".

Протестующие быстро оказались на страницах СМИ. Через Лиану к нам обратился Штаб Навального с просьбой прояснить информацию, что к организации акции "Я/Мы в Фургал" они не причастны. При написании материала корреспондент ProKazan.ru лично обратился к оппозиционерам и получил следующий комментарий:

"После вашей статьи может сложиться мнение, что штаб Навального был организатором акции 1 августа. Это не так. Перечисленных вами активистов мы давно знаем, они часто принимают участие в наших акциях. Активист — это не крепостной крестьянин, который пашет на определенном поле. В акциях, которые организовывает штаб Навального принимают участие десятки и сотни людей. Также, как и мы, как организация, часто принимаем участие в акциях, организаторами которых не являемся. Поэтому достаточно глупо пытаться приписать какого-то конкретного активиста к той или иной организации (если, конечно, он сам это не обозначит)".

Протестные группы на территории Казани

По данным Лианы, сейчас костяк протестного движения в городе составляет около ста человек. Еще сто пятьдесят активистов присоединяются периодически, только к некоторым протестам.

"Если что-то произойдет, эти двести пятьдесят точно готовы выйти на площадь. Но это минимальные цифры, они примерные и только по Казани, а ведь есть еще и Челны. Там тоже сильные активисты", - рассказывает девушка.

Однако если о Штабе Навального слышали все, то о других протестных группах знает далеко не каждый. Например, сейчас на территории Казани особенно выделяется "Нет МСЗ" - это большая экологическая группа, которая борется уже не только против строительства мусоросжигательного завода, но встает на защиту и других движений. Ярко поднялось в этом году и движение по Генплану города. По словам Лианы, все районы сейчас объединились и работают в судах, но, как только начнут сносить первые дома, девушка уверяет - эти люди начнут выходить на открытые протесты.

"Понятно же, что администрация и исполком преследуют интересы застройщиков, а не людей. И это очевидные вещи, это уже не надо даже обсуждать", - поясняет Лиана.

Также широко представлен ВТОЦ (Всетатарский общественный центр - прим.ред.), которые борются за вопросы национального своеобразия: это и место татарского языка, и поддержка национальной школы. Действуют несколько общероссийских проектов: "Объединенные демократы", в офис к которым буквально каждую неделю заходит "в гости" ОМОН, Штаб Алексея Навального. Именно эта организация пару лет назад поднимала Казань на полутора тысячные митинги.

"Для Казани это просто космические показатели! Это политические митинги высшего пилотажа, - вспоминает Лиана. - Их организовывала Эльвира Дмитриева, местная руководительница "навальнят". В прошлом году она умерла от рака, и после этого у них началось вялое существование. Сейчас они сами по себе и не входят в принципе в объединение всех активистов Казани. И стиль работы у них иной, больше как вспышки".

Также много активистов приходят из партий "Яблоко" и "Парнас", всероссийской кампании "Нет", группы "Голос", объединенного движения по ЖКХ, группы поддержки поддержки матерей и детей - они "яркие выскочки" (слово "выскочки" употреблено в положительном значении - прим. ред.), как говорит Лиана, Левого фронта, частично даже из КПРФ.

"Правда, они не могут уж сильно выступать, - поясняет координатор протестов, - они во власти, но некоторые люди там активные есть".

"Нас не защищает российский закон, и у нас очень много своего самодурства"

Редакция ProKazan.ru провела опрос и узнала, что, несмотря на разнообразие протестных групп, сами жители Татарстана не видят в их движениях большой силы и считают Татарстан довольно спокойным в этом плане регионом.

Лиана на это открыто возражает.

"Нет, Казань на самом деле очень протестная, - заявляет активистка. - Это не видно, потому что здесь сильнее зажимают. У нас все-таки своя власть, свой президент, свои указы, была и своя Конституция. Нас не защищает российский закон, и у нас очень много своего самодурства. Здесь всегда речь идет об экономической элите Татарстана. Если вы требуете отставки Хохорина (министр внутренних дел по РТ - прим.ред.), Минниханова (Президент РТ - прим.ред.), это сразу покушение на власть, сразу экстремизм. Несмотря на это, у нас было очень много таких резких вызовов, требований отставки".

Она вспоминает пикет перед зданием МВД, когда активисты вышли с требованием отставки Хохорина.

"Всех арестовали, и я тоже под этот замес попала, хотя я вообще больше информатор: освещаю все, что происходит, отправляю по России и за рубеж, перевожу материалы. Я сделала в одном из материалов карикатуру с Хохориным, и ко мне двадцать ОМОНовцев пришло, чтобы дать повестку. Они выбили мне дверь! Это по вашему не агрессивное движение? И когда у меня был суд, мной занимались даже не МВД, а прокуратура. Я после суда спросила: "Объясните, почему вы считаете меня экстремистской? Неужели это все из-за карикатуры, которая в сущности является не запрещенным литературным жанром?" И мне прокуратура сказала, что я просто попала в Окно Овертона".

Пикет в отставку Артема Хохорина

Окно Овертона - это такой коридор, когда оценивается, способен ли активист сначала кинуть стаканчик, а потом выйти с оружием на площадь. Лиана, как и другие, кто открыто выступает на митингах и пикетах, попала в центр этой системы, используемой Центром "Э".

"Выходит, что все активисты, которые были уже наказаны, по соображениям полиции, тоже под это попадают. Храмов, которого признали организатором акции 1 августа, сейчас тоже пойдет под это Окно Овертона. Он посидит несколько суток, которые ему назначат, а за следующее движение ему будут вменять в уголовку", - подытоживает Лиана и продолжает. - Жалко же людей, которые сидят. У нас вот девочка - Гульназ Равилова, она из "Яблока" и "Объединенных демократов". Ей 20 лет, а ее уже посадили на сутки. Посадили за то, что она сфотографировала пикетирующего Руслана Зиннатуллина, своего руководителя. Поэтому сейчас мы за каждого активиста начали приходить толпой и гурьбой. Наш-не наш - не важно, но если они там (власти - прим.ред.) посчитают, что можно кого-то гнобить вот так и все будут сидеть и молчать, то следующие будем мы".

"Движения уже не боятся ярких вызовов власти"

Активизм в Татарстане, по словам Лианы, сильно изменился. Сейчас любое движение оказывается в связке с политическими вопросами. Если раньше, лет десять назад, активисты преследовали только свои интересы, то последние два-три года начинают бросать камень в огород власти, которая за эти годы ничуть не изменилась.

"Тот же Минниханов сидит, те же проблемы. Был вопрос с МСЗ, он и остался. Движения уже не боятся ярких вызовов власти", - заявляет Лиана

По ее словам, страна вступила на тот этап развития государственности, когда государство уже не может отвечать требованиям простых людей.

"Нужна какая-то трансформация государственности, - объясняет активистка. - Особенно если у нас преследуются интересы только экономической элиты и вообще есть уже признаки диктатуры, где один человек и одна линия власти начинает очень долго заниматься своими интересами. Все можно было бы избежать, если бы экономическая элита была поскромнее. Поэтому мы считаем, что впереди очень нехорошие времена. И очень многие сейчас уезжают из Татарстана и готовятся к этому шагу".

На примере одного из движений - группы против строительства мусоросжигательного завода под Осиново - девушка показывает, как менялось это взаимодействие с государством.

"Это все начиналось с нескольких человек, у которых были частные проблемы - вопросы дачи, Волги. Были задеты только их интересы, но постепенно проблемы стали, как комок, накручиваться, и группа стала расти человек за человеком. Так родилось экодвижение. И вот когда это движение уже было сформировано, появилась информация о том, что будут строить МСЗ. Тогда уже и жители соседних поселков стали выходить на этот снежный комок, подсоединяться, чтобы поговорить с властью сообща. Ответа они, конечно, не получили. И движение взорвалось! Если 10 лет назад люди, пусть и по 4 тысячи человек, постояли бы и разошлись, то после этого они трансформировались. Они пришли к практике резких движений: взяли и поставили палаточный лагерь. И он так долго стоял именно потому, что полиция тогда ещё не ожидала таких действий. Они не могли понять, что с этим всем делать. В результате внедрили практику - вызвали пятьсот ОМОНовцев и всех, в том числе бабушек, закрутили за несанкционированный митинг. И казалось бы, что все во власти такие, но ведь половина из тех сотрудников, которые были назначены на разгон палаточного лагеря, отказались это делать. Они были уволены той же самой властью! И потом некоторые из этих людей просились на работу к активистам и их брали", - рассказывает Лиана.

Она отмечает, что было много и других акций, на которые полиция не знала, как реагировать. Например, сменные пикеты Ирины Никифоровой по "Нет МСЗ", который шел больше месяца.

Ирина Никифорова на акции против МСЗ Фото Медиазона

"Полиция не понимала, как взять, если каждый день - разные люди? И тогда Татарстан разработал и ввел новую практику, - рассказывает Лиана. - В какой-то момент Никифорову взяли, признали организатором и протащили через суд. Все. Как только через суд протягиваешь, практика будет работать по всей России. Они доказали, что организатор один и лозунги на одну тему. Как только это случилось, все, начались за это аресты по всей России".

Активистам снова пришлось меняться и подстраиваться под новые реалии. Сейчас лучшим решением кажется всеобщее объединение.

"Мы провели несколько общих встреч в кафе примерно на 100 человек. Все друг с другом перезнакомились, из разных направлений. Наладили координацию, - поясняет девушка. - Наши активисты проходят обучение в специальных центрах по поддержке активизма - это "Демократия России" , "Поддержка активизма". Они все в Питере, Москве, на Урале сосредоточены. Те выискивают активистов на регионах и приглашают к себе на обучение, дают связи какие-то. Там во всем другой уровень: связь с зарубежными экспертами, с Гринписом тем же. Еще у нас стали проходить встречи и онлайн конференции, появились места для обучения, полгода как практикуются бесплатные консультации. Даже лекция против коррупции в штабе "Объединенных демократов", когда всех задержали, - это тоже мероприятие по политической грамотности. Просто "Объединенные демократы" раздражают власть, потому что они могут стать конкурентными в Казгордуму. У них есть потенциал. Я от двух источников уже слышала, что сейчас именно "Объединенных демократов" хотят признать экстремистской организацией и привлечь к уголовной ответственности".

"Нам до Хабаровска, конечно, далеко"

С этого года активисты решили уйти от громких протестов. Многие из них стали кандидатами в Казгосдуму - Зеленодольск, Осиново, Казань. Кто-то пошел через КПРФ, кто-то стал самовыдвиженцем, другие - через "Объединенных демократов".

"Мы решили стать кандидатами, конкурентными "единороссам" (партия "Единая Россия" - прим.ред.), - говорит об этом шаге Лиана. - Мы также написали письмо-обращение к Хохорину, чтобы он нас принял, чтобы мы попробовали поговорить. В мягкой форме. Сказали, познакомьтесь с нами лично, вы увидите, что мы представляем интересы простых людей. Это даже не наши интересы! Это действительно новое поколение людей, которое способно к эмпатии. К защите прав людей. Даже я - занимаюсь матерями и детьми, но у меня нет с этим проблем. Ничего кроме правовой защиты и медиаграмотности в этом всем нет, и то, что обвиняют в экстремизме, это отголоски авторитарности и диктатуры власти. Я часто бываю за рубежом и прекрасно вижу, как это там происходит. В Европе, если люди выходят и требуют отставки, чиновники уходят. У нас это невозможно в силу авторитарности. У нас наоборот - начинают сильно гнобить за активизм. Нам (Казани - прим.ред) до Хабаровска, конечно, далеко. Из-за того, что у нас такая агрессивная политика в Татарстане, у нас, предполагаю, вообще способны сами подбросить и наркотики, и взрывчатые вещества. Креативность зашкаливает! Могут обвинить в организации какой-нибудь запрещенной организации и так далее. Руки развязаны. Сейчас Татарстан уже выйдет таким потоком, как раньше. Все запуганы и зашуганы".

Несмотря на это, Лиана уверена: на фоне накала с властями даже не политизированная часть населения выйдет на протест, если, например, будут обижены студенты или дети.

"Как только посадят какого-нибудь молодого выскочку, по состряпанному беспределу, или будет условка, выйдут все. Не только активисты, но и те, кому все эти дела в Татарстане надоели. Начнутся очень нехорошие вещи".