Подборка компаний, сервисов и пространств, созданных для женщин и про женщин
Женский мир многогранен: забота о себе, развитие, здоровье, красота, отдых и вдохновение.
Проект «Женский гид» собрал компании, которые помогают женщине чувствовать себя уверенно, спокойно и гармонично — в любом возрасте и ритме жизни.
Здесь — места и сервисы, которые поддерживают, вдохновляют и делают повседневность легче и приятнее.
HELLO, FLOWERS! — школа флористики, где красота становится навыком.
Это пространство для тех, кто давно чувствует любовь к цветам, эстетике и красивым деталям — и хочет научиться превращать это в букеты, композиции и профессию.

Кроме обучения, пространство HELLO, FLOWERS! идеально подходит для красивых событий: здесь можно провести девичник, день рождения или камерный праздник в эстетичной, вдохновляющей атмосфере.
На курсах HELLO, FLOWERS! вы сможете научиться:
— собирать современные букеты и интерьерные композиции из живых цветов
— работать с сухоцветами и стабилизированными материалами
— декорировать пространство со вкусом и чувством стиля
— освоить флористику как новое направление, дело для души или профессию
Акция: по промокоду ProKazan скидка 1000 рублей

9 — 16 апреля

профессия

«Флорист с нуля»

18 — 19 апреля

интенсив по свадебному букету: от классики до креатива

Онлайн-практикум

10 недель с 16 апреля

Prokolola — современная студия пирсинга с акцентом на безопасность, стерильность и индивидуальный подход. Здесь работают мастера с узкой специализацией, выполняя проколы любой сложности без поточного формата и спешки.
В студии соблюдаются медицинские стандарты стерильности, используются одноразовые расходные материалы и профессиональное оборудование. Клиентам предлагают самый большой выбор премиальных украшений из гипоаллергенного титана и очищенного золота с учетом анатомических особенностей.

Преимущества Prokolola:

— комфортная атмосфера

— строгие стандарты стерильности

— индивидуальный подбор украшений

— полное сопровождение до заживления

— прозрачный и ответственный подход

Скидка 10% в честь дня рождения — за неделю до и после даты.

«Красота Успеха» — стоматологическая клиника в Казани, где забота о здоровье улыбки сочетается с опытом и современными технологиями. Здесь собрана команда врачей с многолетним стажем, включая специалистов с более чем 30-летним опытом работы.
Преимущества клиники:
— терапия, хирургия, ортопедия, ортодонтия и детская стоматология
— имплантация (в том числе All-on-4 и All-on-6)
— профессиональная гигиена, отбеливание Zoom 4, виниры и коронки
— современное оборудование и высокие стандарты безопасности
— наличие лицензий и сертификатов
— бесплатная консультация

Клиника объединяет опытных терапевтов, хирургов, ортопедов и детских врачей, предлагая комплексный подход к лечению. Первый шаг к здоровой и уверенной улыбке начинается с консультации.

MV dance studio (ранее «Ритм танца») — студия в самом центре города, где танцуют дети и взрослые. В расписании — балет, джаз фанк, бачата, хип-хоп, дэнсхалл и другие направления. Здесь движение становится способом выразить себя и почувствовать уверенность.
Преимущества студии:
— педагоги с многолетним опытом работы
— дружелюбная и вдохновляющая атмосфера
— удобный гибкий график
— участие в концертах и конкурсах
— внимание к детям и поощрение после занятий

Студия объединяет движение, сцену и поддержку, помогая раскрыть уверенность и пластичность в любом возрасте. MV dance studio — пространство, где каждый может начать танцевать и почувствовать результат.

Подарочный сертификат на 2 занятия — 990 рублей

Бонус за рекомендации: скидка 15% за одного приглашённого участника и 30% — за двоих

Женская студия растяжки и танцев «Кызлар» — это тёплое комьюнити для женщин, девушек и девочек любого возраста и уровня подготовки. Здесь помогают сформировать правильную осанку, сделать тело гибким и подтянутым, освоить танцевальные навыки и получать удовольствие от отражения в зеркале.
Формат «1 абонемент = фитнес + танцы» открывает доступ более чем к 10 направлениям. В студии работают профессиональные тренеры, доступны утренние тренировки, группы для мусульманок, подготовка к родам и послеродовое восстановление, а также занятия для детей и творческие мероприятия.
Преимущества «Кызлар»:
— более 10 направлений по одному абонементу
— профессиональные тренеры и консультации
— группы разного формата и возраста

— поддерживающая женская атмосфера

Специальная цена на пробное занятие по кодовому слову «prokazan» — 199 рублей вместо 500. С подругой — 299 рублей на двоих.

ETIB Parfum — сеть парфюмерных магазинов, где можно найти любимые ароматы известных мировых брендов по доступной цене. В ассортименте представлено более 200 популярных композиций аналоговой парфюмерии, разлитых в индивидуальные флаконы. Первый магазин сети открылся в России в 2019 году, а сегодня ETIB Parfum объединяет уже 57 магазинов в 12 городах.
Преимущества ETIB Parfum:
— более 200 популярных ароматов мировых брендов
— высокая стойкость парфюма
— французская основа ароматов
— доступные цены
— диффузоры для дома и автопарфюм

В магазинах легко подобрать аромат на каждый день или особенный случай.

Акция в честь 8 марта

Мини-версия парфюма 8 мл в подарок каждому покупателю.

100 мл аромата по цене 50 мл

Скидка 50% на автопарфюм

Скидка 30% на второй флакон в чеке

Выбирайте то, что наполняет, поддерживает и помогает чувствовать себя собой
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ