Медицина рядом: лучшие клиники


и сервисы Казани
Подборка медицинских клиник и центров, которым можно доверить здоровье
Посмотреть компании
понятные решения и своевременную помощь.
Современная медицина — это про внимание к человеку,
Проект «Медицина» собрал клиники и медицинские компании, которые работают по современным стандартам: от профилактических осмотров до комплексной диагностики и лечения.
Здесь вы найдёте места, где ценят точность, комфорт и доверие пациента — без лишнего стресса и неопределённости.
Медицинский центр «Авиценна-эндокринология» — многопрофильная клиника с опытом более 34 лет, где взрослые и дети получают комплексную медицинскую помощь. Здесь ведут приём врачи различных специальностей, проводится лабораторная, ультразвуковая и функциональная диагностика, выполняются лечебные процедуры и генетические исследования. Клиника работает с ДМС и ежегодно принимает более 25 000 пациентов из разных регионов России и стран мира.

Преимущества «Авиценна-эндокринология»:
— работает с 1991 года, два филиала
— собственная лаборатория с многоуровневым контролем качества
— более 40 врачей, включая докторов и кандидатов наук
— участие специалистов в российских и зарубежных симпозиумах
— возможность выезда врача и медсестры на дом или в офис
— «Школы пациентов» и психологическая поддержка

Клиника сочетает опыт, современные методы диагностики и внимательное отношение к каждому пациенту. Записаться на приём — значит доверить здоровье команде с многолетней практикой и профессиональной репутацией.
Адреса клиник
Клиника «Будь Здоров» — федеральный стандарт медицины в Казани

Федеральная сеть многопрофильных клиник, входящая в группу компаний «Ингосстрах», предлагает полный цикл медицинских услуг: от диагностики до сложных видов лечения. Клиника входит в ТОП-20 крупнейших медицинских центров России по версии Forbes 2024.

Основные направления:
  • Экспертная диагностика (КТ, МРТ, УЗИ, лаборатория)
  • Консультации врачей 30+ специальностей
  • Ведение беременности
  • Комфортная эндоскопия
  • PRP-терапия для волос
  • Программы ДМС и корпоративного обслуживания

Ключевые преимущества:
  • Оборудование экспертного класса
  • Опытные врачи
  • Человекоцентричный и комплексный подход
  • Запись день в день комфортным способом
Посмотреть акции
Записаться на приём
Адреса клиник
Медицинский центр «Опора» оказывает профессиональную помощь при любых формах зависимости и психических расстройствах. Здесь работают с теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и выстраивают комплексное лечение, направленное на восстановление здоровья, эмоционального состояния и качества жизни.

Преимущества центра «Опора»:
— современные методы медикаментозной терапии и психотерапии
— стационар, оборудованный по современным стандартам
— собственные реабилитационные центры с территорией для прогулок
— круглосуточная поддержка и внимательный персонал
— вовлечение семьи в процесс восстановления
— бесплатная консультация и составление индивидуального плана лечения

Лечение проводится с опорой на клинический опыт, доказательные методы и уважительное отношение к каждому пациенту. Сделать первый шаг к восстановлению можно уже сегодня — специалисты центра готовы помочь.
Адреса клиник
Частная наркологическая клиника «Панацея» с 2018 года помогает пациентам вернуть контроль над жизнью при алкоголизме и наркомании. Здесь оказывают помощь при лечении зависимостей, выводе из запоя и кодировании, выстраивая индивидуальный план восстановления.

Преимущества клиники «Панацея»:
— полная анонимность и отсутствие постановки на учет
— круглосуточная помощь и выезд специалиста до 60 минут
— комфортные палаты и полноценное питание
— комплексная реабилитация: детокс, психотерапия, социализация
— поддержка 24/7 и уважительное отношение без осуждения

Доступна очная и онлайн-консультация для оценки ситуации и составления плана лечения.

Акции:
— при кодировании — бесплатная консультация нарколога
— при поступлении в стационар — бесплатное психологическое консультирование для пациента и его близких
Адреса клиник
Центр репродуктивной медицины «АИст» — современное пространство, где женщина и семья находятся в центре внимания. Клиника специализируется на вопросах женского здоровья и планирования беременности, сочетая новейшие технологии и внимательное отношение к каждой пациентке.

Преимущества центра «АИст»:
— врачи с международным признанием и членством в профессиональных ассоциациях
— оборудование экспертного класса для высокой результативности и комфорта
— комплексный подход: репродуктологи, генетики, андрологи, психологи
— высокий процент наступления беременности после ЭКО
— поддерживающая и безопасная атмосфера

29 марта центр проведет открытую конференцию в пространстве «Ривьера». Участники смогут лично пообщаться с гинекологом, репродуктологом, урологом и психологом, задать вопросы о планировании беременности и причинах бесплодия. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.
Адреса клиник
Клиника «КОРЛ» в Казани — многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей. Здесь ведут приём специалисты по оториноларингологии, гинекологии, урологии, гастроэнтерологии, неврологии, травматологии, педиатрии и другим направлениям. Доступны хирургические вмешательства, лабораторная диагностика, стационар и процедурный кабинет. Отдельное направление — акушерство и гинекология с центром ЭКО.

Преимущества клиники «КОРЛ»:
— широкий спектр услуг в одном месте
— современные операционные и многофункциональная реанимация
— комфортный стационар на 30 коек
— профессиональные специалисты с опытом
— удобное расположение, парковка и пандус
— возможность получения ряда услуг по полису ОМС

Клиника оснащена современным оборудованием и работает по высоким стандартам качества, уделяя внимание каждому пациенту. Выбрать надёжную медицинскую поддержку можно уже сегодня.
Адреса клиник
Пусть забота о здоровье будет спокойной и своевременной
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ