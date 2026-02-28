Коттеджные посёлки: дом для жизни и отдыха
Подборка коттеджных посёлков и загородных проектов с домами на продажу
Загородный дом давно перестал быть просто дачей. Сегодня это пространство для жизни, отдыха и спокойствия — с комфортом города и природой рядом.
Проект «Коттеджные посёлки» собрал актуальные предложения от застройщиков и девелоперов: готовые дома, участки с подрядом и комплексные посёлки с инфраструктурой. Здесь вы сможете сравнить форматы, локации и условия, чтобы выбрать дом, в который захочется возвращаться каждый день.
Коттеджи
Семейные выходные
Тишина
Коттеджный посёлок
Тёплое место
Коттеджный поселок «Тёплое место» — первый в Татарстане проект в стиле slow living для спокойной семейной жизни рядом с природой. Расположен в Зеленодольском районе на возвышенности с живописными видами, в 35 км от Казани.

Преимущества поселка:
— участки ИЖС от 10 соток у леса и озера
— 7 гектаров сохраненного леса с тропами и набережной
— более 12 км построенных дорог
— подключение электричества и газа до границ участков
— будущий коммерческий кластер, ресторан, спорт- и детские площадки

Специальные условия:
— участки от 50 000 рублей за сотку,
— каменный дом 65,5 м² — от 3,4 млн рублей (осталось 5 домов).

Рассрочка: участки — до 12 месяцев, дома — 24 месяца.

Проект находится на раннем этапе развития и обладает инвестиционным потенциалом: в соседних локациях стоимость земли уже превышает текущие цены более чем в два раза.
«Тёплое место» — возможность жить у леса и озера, сохраняя удобство городской инфраструктуры.
Коттеджный посёлок
Ягода Малина
Коттеджный поселок «Ягода Малина» расположен в Зеленодольском районе Республики Татарстан, в 35 км от Казани. Поселок площадью 136 га находится на возвышенности с живописными видами. Концепция «город за городом» объединит 1200 домов с полноценной инфраструктурой для комфортной жизни.

В активной фазе строительства уже подведены газ, электричество, вода и асфальт. Запроектированы точки притяжения — SPA-комплекс «Кишангер», горнолыжный комплекс «Ягодные холмы», многофункциональный кластер «Дастан» с торговой и развлекательной площадью.

Преимущества поселка:
— развитая внутренняя инфраструктура
— закрытая охраняемая территория
— детские и спортивные площадки, пешеходный бульвар «Тропа здоровья»
— предусмотрены школа и детский сад

Акции до 30.04.2026:
— дом 88 кв. м + участок 10 соток за 6 750 000 руб.
— участки по специальной цене — 135 000 руб. за сотку
— рассрочка от застройщика без процентов и переплат

«Ягода Малина» — это возможность насладиться спокойной и насыщенной жизнью вдали от городской суеты.
Коттеджный посёлок
Жемчужина
Коттеджный поселок «Жемчужина» — пространство для жизни среди леса и рядом с рекой, всего в 15 минутах от центра Казани по новой трассе без светофоров. Поселок расположен между Казанью и Зеленодольском и сочетает природное окружение с удобной транспортной доступностью.

Преимущества КП «Жемчужина»:
— видовые дома с панорамными окнами
— единый архитектурный стиль
— закрытая территория с видеонаблюдением
— спортивные и детские площадки
— дома под ключ или с индивидуальной отделкой
— качественные материалы и надежное строительство

Акции:
— коттеджи 97 и 116 кв. м на участке 10 соток по специальным ценам
— участки у реки площадью 13−20 соток для тех, кто выбирает лучшее

Это возможность приобрести дом с ощутимой выгодой и начать новую главу жизни в комфортной и безопасной среде.
Коттеджный посёлок
Озарино
Коттеджный посёлок «Озарино» — место для тех, кто выбирает жизнь рядом с природой без отказа от городского комфорта. Посёлок расположен в Пестречинском районе, рядом с лесом и чистым озером, всего в 25 минутах от центра Казани по Вознесенскому тракту.

Инфраструктура уже сформирована: проложены асфальтированные дороги, к участкам подведены необходимые коммуникации, а за порядком и комфортом жителей следит собственная сервисная компания. Территория посёлка закрытая и находится под круглосуточной охраной.

Преимущества посёлка:
— единый дизайн-код застройки
— живописное окружение: лес и озеро рядом
— закрытая охраняемая территория 24/7
— собственная управляющая и сервисная компания
— центральное водоснабжение
— спортивные и игровые зоны

Условия покупки:
— рассрочка на участок до 18 месяцев

«Озарино» — это возможность жить в экологичной локации рядом с природой, оставаясь в удобной близости от города. Приезжайте и убедитесь сами.
Коттеджный посёлок
Изумрудная долина
Роскошь тишины и зелени в мегаполисе: уникальность поселка «Изумрудная долина»
«Изумрудная долина» — это сочетание природы и удобства городской жизни, расположенное в Советском районе Казани. Уединенность и чистая экология, при этом быстрый доступ к городской инфраструктуре — идеальный выбор для комфортной жизни.

Зеленый форпост в городе: развитие коттеджного поселка
В поселке «Изумрудная долина» уже продано более 75% участков первой очереди. Скоро начнется продажа участков премиум-класса с улучшенной инфраструктурой.

Особое пространство в Казани: гармония с природой
С площадью 41 га и лесами по периметру, поселок предлагает жителям спокойствие и свежий воздух в шаговой доступности от Казани.
Коттеджный посёлок
Каймары
Посёлок «Каймары» — жизнь на природе всего в 5 км от Казани. Здесь сочетаются тишина загородного формата и удобство городской инфраструктуры. Это выбор для тех, кто хочет дышать свежим воздухом, не теряя доступ к работе, школам и сервисам.

Преимущества посёлка «Каймары»:
— участки от 5 соток
— газ, электричество, вода и высокоскоростной интернет
— асфальтированная дорога до посёлка
— предусмотрены школа и детский сад
— скидка до 500 000 рублей до конца мая
— рассрочка 0% и отсрочка платежа

Объекты торговли и услуг находятся в 15 минутах на автомобиле. Проект развивается при участии ASG Invest с более чем 30-летним опытом в сфере недвижимости.

«Каймары» — это возможность построить дом рядом с Казанью и сделать шаг к более спокойной и продуманной жизни уже сегодня.
Пусть выбор загородного дома станет началом спокойной и комфортной жизни
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ