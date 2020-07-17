Певица Нюша призналась, что увела казанского экс-чиновника Сивова из семьи

Певица Нюша в интервью Ирине Шихман призналась, что она увели своего нынешнего мужа - экс-чиновника из Казани Игоря Сивова - из его предыдущей семьи.

Артистка призналась, что влюбилась с первого взгляда, и не хотела быть ни любовницей, ни разлучницей. Сивов на тот момент был в браке и воспитывал двоих детей. Также Нюша пояснила, что жена ее возлюбленного не хотела давать развод.

"Для меня остановилось время, я стала понимать, насколько этот человек для меня особенный. Нет, у меня не сносило крышу, это было другое... Это было понимание, что я нашла свое", - поделилась Шурочкина.

Через год Сивов переехал в Москву, в 2017 году пара оформила свои отношения в ЗАГСе. Все это время, как рассказала певица, на нее давило общественность, но она была уверена, что делает все правильно. Напомним, что сейчас супруги воспитывают дочь по имени Симба, а сам Сивов занялся продажей собственной косметики в "Инстаграм".