Бывший чиновник из Казани Игорь Сивов, ныне супруг певицы Нюши, начал заниматься косметикой. Он разработал свой бренд, который позиционирует как максимально экологичные средства. Рекламирует косметику Сивов в "Инстаграм". Ранее в этом же аккаунте он продвигал свой курс по воспитанию детей. Судя по постам, подписчики озадачены такой сменой деятельности.

"Первый вопрос последних дней: «Почему ты занялся косметикой?», на который у меня однозначный ответ: «А почему нет!?» У меня профессиональная команда, обладающая всеми качествами, достойными этого звания! Уникальная и экологичный технология производства. Продукт, приносящий всем здоровье и наслаждение.

И воплощённая мечта преподнести любимой женщине подарок, достойный её виденью мира, природы и красоты", - пишет Сивов. (орфография и пунктуация автора сохранена).

Отметим, что подписчики, в основном, девушки, благосклонно приняли идею косметики, поддерживают бизнесмена в начинании и надеются, что косметические средства получатся качественными.

"Буду рада попробовать ваш продукт. Мне кажется, что будет очень крутым".

"Вы молодец что занялись таким делом. Вы молодец у вас все получается. Скрабами я вообще не пользуюсь", - пишут пользователи соцсетей.

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