«Рубин» сыграл вничью с «Уфой»

Футболисты "Уфы" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

Матч первого круга в Казани также завершился ничейным результатом со счетом 0:0. Команды в восьмой раз сыграли вничью (в четвертый раз со счетом 0:0), трижды победу в очном противостоянии одерживал "Рубин", в активе "Уфы" одна победа. Команды сыграли пятую ничью подряд.

"Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. "Рубин" идет 12-м, имея в активе 27 очков.